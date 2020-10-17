باكو، 17 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) اعلن حجم الغاز الطبيعي الأذربيجاني المباع إلى جورجيا وتركيا، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة. سيتم تصدير 1.6 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى جورجيا و21.3 مليار متر مكعب إلى تركيا خلال 9 أشهر من هذا العام.

AZERTAG.AZ : الطاقة تكشف عن حجم الغاز الطبيعي المباع إلى الخارج العام الجاري

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