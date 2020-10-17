الرئيس إلهام علييف يوجه نداء الى الشعب – نص – اضافة

باكو، 17 اكتوبر، أذرتاج

وجه رئيس جمهورية أذربيجان نداء الى الشعب في 17 اكتوبر اليوم.

تقدم أذرتاج نص النداء:

- مواطنونا الاعزاء،

ارتكبت قيادة ارمينيا الفاشية جريمة حربية تالية اليوم. تعرضت مدينتا كنجة ومنكجوير للقصف الصاروخي. نتيجة اطلاق النار الوحشي سقط مواطنونا ضحايا واصيبوا بجروح خطيرة. اسأل الله تعالى أن يرحم شهدائنا والشفاء العاجل للمصابين.

هذا يدل مرة اخرى على ماهية فاشية لقيادة ارمينيا. وليس ذلك للمرة الاولى وقد سبق أن تعرضت مدننا للطلقات النارية والاستهداف الغدر ويمكن القول بأن ارمينيا تطلق النار يوميا على مدن ترتر وأغدام وجورانبوي وأغجابدي وغيرها. ويسقط مواطونا ضحايا ويصابون جراء هذه الطلقات الوحشية ودمرت اكثر من 2000 بيت واصبحت غير صالحة. بيد أن هذه العمال الوحشية لن تكسر ارادة الشعب الاذربيجاني.

قيادة ارمينيا ترتكب جريمة حربية. اطلاق النار على المسالمين العزل وباستخدام منظومات الصواريخ العملية التكتيكية خصيصا جريمة حربية. ويجب عليهم أن يتحملوا المسؤولية عن هذه الجريمة وسيتحملون. وأما نحن فنرد عليهم في ميدان القتال. ونأثر على دماء الشهداء والناس الابرياء في ساحة المعارك وسننتقم. ولم نخض نضالا أبدا ضد المسالمين المدنيين ولم نحاربهم ولن نقاتلهم. ولسنا بأرمن. ولنا سبيلنا نحن ولنا هدفنا نحن وقد توحد الشعب الاذربيجاني اجمعين حول هذا الهدف. ويتضامن جميع الشعب الاذربيجاني.

جيش أذربيجان المظفر يطرد العدو في المعارك الجارية من اراضينا وسيطرد. وقد قلت اذا ما ينسحبوا من أرضنا طوعا سنطردهم طرد الكلاب ونحن طاردون. جيش أذربيجان المظفر يحرر كل يوم نقاط استراتيجية جديدة وهضاب جديدة ومناطق سكنية جديدة من المحتلين. وانتقامنا نحن في ساحة القتال.

وقد انزلت ضربات قاسية خلال هذه الايام منذ 27 سبتمبر الى اليوم على قدرات ارمينيا الحربية. واود فقط ابلغ اهتمام مواطنينا بعضا من الارقام. ويجب أن ابلغ أن قائمة سأبلغها غير مكتملة لان حجما اكبر من المعدات القتالية للعدو دمر والبتة من غير الممكن احصاؤها بالتحديد في اثناء المعارك. غير أن ارقاما سأوردها تدل دليلا واضحا على أننا حصلنا على تفوق كامل في ميدان القتال ويسعني القول بأننا استطعنا تعديل وتدمير قدرات ارمينيا الحربية الفنية الى حد كبير. ولكن سؤالا يطرح نفسه. من اين لارمينيا هذا الحجم من الاسلحة والمعدات القتالية؟ والحال أن ميزانية ارمينيا العسكرية معلومة وميزانية دولة ارمينيا معلومة ايضا. ارمينيا دولة مفلسة. دين هذا البلد الخارجي يشكل 60-70 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي للبلد. واحياطيات النقد الاجنبي لذلك البلد مجرد 5ر1 مليار دولار وهي احياطات مصرفية فقط. اي، ليست تلك اموال حرة. مقابل اية اموال تشتري هذه الاسلحة والمعدات القتالية؟ قيمة المعدات القتالية المدمرة والمغتنمة الى اليوم لا تقل عن 2 ملياري دولار ولكنهم معدات حربية باقية. وعلى الاراضي المحتلة وفي اراضي ارمينيا حتى الآن. ونسأل عمن يسلحهم؟ وفي بعض الاحيان يتقدم متقدم بالتنديد والتوبيخ أننا نتسلح ونشتري اسلحة وذلك كأنه من شأنه أن يوتر الاوضاع وان يوجه الاوضاع الى مجرى غير مقبول. ولكن السؤال هو: وكيف الأمر عند تسلح ارمينيا؟ وهذا البلد الفقير من اين له هذا القدر من الاسلحة والمعدات القتالية واليوم ترسل اليه الاسلحة والمعدات القتالية عن طرق تهريبية على مخططات تهريبية وهي اسلحة خطيرة للغاية قابلة لقوة التدمير الكبير. فلذلك، نطلب اجوبة عن هذه الاسئلة وانني على يقين من أننا سنأخذ جوابا عنها.

والآن ابلغ شعبي جزءً من المعدات القتالية المدمر للاحتلال الارميني من قبل جيش أذربيجان في الايام الاخيرة. وها هي معدات ارمينيا القتالية المدمرة:

- 234 دبابة مدمرة

- 36 دبابة مغتنمة حربية

- 49 ناقلة المشاة المدرعة دمرت

- 24 ناقلة المشاة المدرعة مغتنمة

- 16 معدة المدفعية ذاتية الدفع مدمرة

- 190 مدفع مختلف العيار

- 2 منظومتي الصواريخ "اوراغان" مدمرتان

- توس 1 راجمة الصواريخ المحملة بوقود شديدة الاحتراق مدمرة

- 2 منظومتي الصواريخ العلمية التكتيكية البروس / اس اس سكود مدمرة

- منظومة الصواريخ توتشكا او مدمرة

- 35 منظومة الصواريخ الجوية اوسا مدمرة

- 3 مجموعات الصواريخ الجوية تور مدمرة

- 5 منظومات الصواريخ الجوية كوب وكروغ مدمرة

- 9 انظمة المكافحة الالكترونية الاذاعية مدمرة

- 2 منظومتي الصواريخ اس 300 مدمرتان

- 196 شاحنة عسكرية مدمرة

- 98 شاحنة عسكرية مغتنمة

وكل يستطيع التعرف على اسعار هذه المعدات القتالية من الصحافة المفتوحة ويجب علينا أن نجد ردودا على هذه الاسئلة ولنجدها.

جيش أذربيجان المظفر يواصل تنفيذ مهمته الانقاذية. وخلال الايام الاخيرة أبلغت شعبي اسماء قرى محررة حديثا. اليوم اود أن ابلغ شعبي العزيز بمشاعر الامتنان والسعادة الكبيرة اسماء المناطق السكنية التالية المحررة.

وتم تحرير المناطق السكنية التالية بمحافظة فضولي من وطأة الاحتلال الارميني:

- قرية قوتش أحمدلي

- قرية تشيمن

- قرية جوفارلي

- قرية بئر احمدلي

- قرية موسى بيكلي

- قرية إيشيقلي

- قرية دَدَلي

- مدينة فضولي.

مدينة فضولي حررت من المحتلين الغاصبين وفضولي لنا وقراباغ هو أذريبجان!

وبهذه المناسبة اهنئ جميع الشعب الاذربيجاني بأحرى التهاني. وبهذه المناسبة اهنئ فضوليين من صميم القلب. وينتهي الشوق الى مسقط الرأس منذ السنوات الطويلة. وننفذ تنفيذا كريما مهمة تقع على عاتقنا ونستعيد وحدة اراضي بلدنا ولَنستعيد.

وكانت المعارك من اجل تحرير فضولي قتالات صعبة للغاية. ويمضي الزمان قبل أن تصنف كتب وتؤلف حول هذه المعارك وكذلك مؤلفات كبيرة. والحق انها كانت معارك طلبت بالاحترافية الكبيرة والمهارة والشجاعة والافتداء لأن العدو قد بنى خلال مدة 30 سنة اخيرة محصنات متينة الى درجة جعلت بعضا يعتبرون أن تحرير مدينة فضولي من الاحتلال غير ممكن. حتى أشهر الخبراء العسكريين كانوا يرون أن اخذ فضولي وتحريرها من الاحتلال امر يتطلب زمنا يمتد على الشهور اذ كانت هذه العملية اذا ما انتهت بنجاح ام لا كانت مشكوكا فيها من قبلُ. بيد أن جيش أذربيجان المظفر قد تغلب على هذه المهمة الكريمة وتم تحرير معظم قرى محافظة فضولي ومدينة فضولي من وطأة الاحتلال الارميني. واذا قلنا مدينة فضولي طبعا يجب أن جميعنا يعرفون أن المدينة ما بقي منها شيء ولا أثر ولا مبنى سليمة ولو واحدة. لانها كانت في قبضة الوحوش خلال تلك السنوات وكانت في قبضة المفترسين وفي قبضة ابناء آوى.

هدمت المباني كلها ودمرت آثارنا الدينية ونهبت وسلبت كل الاشياء وغطاءات البيوت ونوافذها ومستلزماتها وكل شيء. كأن القبيلة الآبدة كانت غصبت هذه المدينة. وبقايا مدينة فضولي مشاهد الفاشية وهي شاهدة عيان للفاشية الارمينية.

نحن نعود الى فضولي وسنبني جميع القرى من جديد ونعمرها. وتعود الحياة الى تلك القرى. كما حرر جيش أذربيجان بقيادة الزعيم الشعبي العام 22 قرية في محافظة فضولي حينها ومن جملتها بلدة هوراديز. الآن، انظروا، ما اجمل مكان. تحولت بلدة هوراديز الى مدينة معمرة وحديثة. ويقيم الفضوليون في القرى المحررة من الاحتلال. ويسعني القول بأن حوالي نصف سكان فضولي يستوطنون القرى المحررة من الاحتلال حتى الان. ولكن اليوم تم تحرير القرى التي كان الفضوليون يقيمون بها وستعود الحياة الى هناك وهم عائدون للاقامة فيها وسيزورون مقابر اجدادهم وابائهم. وستسمع اصوات الاذان من مآذن المساجد التي سيعاد بناؤها. وننفذ بعثتنا الشريفة. وإنني على يقين تام من استمرار جيش أذربيجان المجد طرد المحتلين الغاصبين من أرضنا.

عملية فضولي تتضمن معنى رمزيا. وقد استعادت أذربيجان اليها موطننا التاريخي القديمي الخاص بنا وضمنت عودة عشرات آلاف من الناس الى تلك المناطق.

وفي الوقت ذاته، كسر وقطع بضعة خطوط دفاعية واقعة عند خط المواجهة في فضولي يمنح لنا ميزات استراتيجية تالية من حيث وجهة نظر استراتيجية عسكرية. لان قواتنا العسكرية الواقعة باتجاه محافظة فضولي كانت تخوض معارك هناك خلال هذه الايام. والآن طبعا ليس ذلك بسر اننا من اي طرف تمكنّا من دخول فضولي. وبفضل اي من الاحترافية العسكرية والشجاعة الكبيرة استطعنا تحرير فضولي من المحتلين. وقبل ذلك تم تحرير مدينة جبرائيل من المحتلين. وقبلها حررت هادروت من الغاصبين. وحررت قرى عديدة لمحافظتي خوجاوند وجبرائيل ومن ضمنها محافظة فضولي من الاحتلال. وكل ذلك هو الذي تمكنا بعده من تحرير مدينة فضولي من المحتلين الغاصبين.

وكان العدو هرب تاركا اسلحته في المرحلة الاخيرة. ويمكن أن اقول اليوم بكل مسؤولية إن عملية فضولي ستدرج في الكتب العسكرية. وليست عملية فضولي فقط بل وسائر العمليات ايضا. ومعلومات متوفرة لديّ اليوم تفيد أن خبراء عسكريين يؤكدون بصراحة أن جيش أذربيجان جيش يملك قدرة قتالية كبيرة وتموينا فنيا عاليا.

اليوم يوم تاريخي. يوم 17 اكتوبر لا يبقى في ذاكرة الفضوليين فقط بل وفي تاريخ دولة أذربيجان الى الابد. ونحن الكل اليوم وجميع الشعب الاذربيجاني نكتب صحيفة باهرة كبرى لشعبنا ودولتنا، لا بل نكتبها معا. ونكتب هذا التاريخ المجد اليوم ونحن متضامنون ومتضافرون ومتوحدون. ونحن سعداء بعيشنا هذه الاوان. ولكننا نأسف جدا على عدم رؤية عشرات الاف من اللاجئين والمشردين هذه الاونة بسبب ارتحالهم الى الاخرة وكانوا ينتظرون بفارغ الصبر هذه الايام. ولكنني على يقين اليوم من أن ارواحهم سعيدة. لان ارضهم القديمة ارض اجدادهم القديمة محررة اليوم من المحتلين الغاصبين.

وعلى الرغم من أن العدو الخائن الدني يرتكب جرائم حربية ويستهدف الاهالي المسالمين وقد سقط الاطفال ايضا ضحايا جراء القصف اليوم فإنني اود أن اقول مرة اخرى اننا لا ينبغي لنا أن ننتقم من المواطنين المدنيين. ونأثر في ميدان القتال وننتقم ولا تهدر دماء شهدائنا وقتلانا ولن تهدر. وانذر انذارا اخر قيادة ارمينيا الفاشية بان تخرج وتنسحب من الاراضي الباقية طوعا. ونحن طاردوهم منها على كل حال من الاحوال. ولن تبقى اثارهم ولو غبارهم على تلك الاراضي على كل حال. وسنطردهم طردا كاملا من اراضينا \طردا اخيرا على كل حال. فليغادر طوعا!

وما كان يسلم فضولي. والحال انه كان يفهم انه عاجز عن احتفاظها. وما كان يريد تسليم جبرائيل. ونفذت عمليات ناجحة الامس واول امس والليلة باتجاه جبرائيل واستوليت على الهضاب الاستراتيجية. ولا اريد أن اقول شيئا الحين بهذا الصدد ولا اريد أن اسبق الحوادث. غير أن جيش أذربيجان المظفر يبلغ غرضه وسيبلغ. وسلامة اراضينا تستعاد ولتسعاد. ولا قوة تقدر على ايقافنا. ولا قوة تقدر على الوقوف امام ارادة شعب أذربيجان. وهذا يجب على كل أن يعلمه. ولا احد يقدر على الوقوف امامنا. لتخرج دولة ارمينيا المفترسة من ارضنا. سيضمن وقف اطلاق النار بعد ذلك. وقد اعلن عن وقف اطلاق النار ولم يمض يوم واحد فقاموا بقصف كنجة. واي مكان فيها؟ مناطق سكنية مكتظة بالاهالي. واين انزلوا ضربة اليوم؟ على مناطق سكنية مكتظة ايضا. ومتى ضربوا؟ في ساعات ليلية ليُقتل عدد كبير من الناس.

هذه جريمة ضد البشرية. والمجتمع الدولي اذا ما اراد جلب ارمينيا الى المسؤولية عن الجرائم المرتكبة كما لم يجلبهم احد الى المسؤولية عن مجزرة خوجالي فنحن بانفسنا سنجلبهم الى المسؤولية. وسنعاقبهم بانفسنا وسنمقت ويكون جزاؤنا جزاء عادلا. وهم يليقون بأشد جزاء. قيادة ارمينيا العسكرية السياسية مجرمات وسنعاقب هؤلاء المجرمين.

يا رئيس الوزراء الارميني الذي كان يقول "قراباغ هو ارمينيا" فما حدث ولا تقول "قراباغ هو ارمينيا". تعال الى فضولي وقد كنت تستغل ارضنا هناك. وتعال الى جبرائيل وتعال الى هادروت وزر سائر المناطق المحررة وقل إن "قراباغ هو ارمينيا". وانت جالس هنالك في يريفان وتدلي بتصريحات منها وتُسئم زعماء العالم ولم يبق أحد لم تتصل به هاتفيا.

لماذا لا تقول "قراباغ هو ارمينيا"؟ تخاف وستخاف. ولماذا كنت جريئا عندما كنت تهين الشعب الاذربيجاني وعند قولك "قراباغ هو ارمينيا ونقطة"؟ وعلى من كنت تتوكل؟ من كنت عليه تعتمد؟ ألم تعلم انك ستُسأل عن هذه الاعمال يوما يأتي؟ وذلك اليوم قد أتى وهو آت. توطين الارمن من لبنان وسائر البلدان في شوشا جريمة حربية ومضاد لاتفاقية جنيف. وكانوا يفعلون ذلك فعلا علنا ويعرضون ذلك على شاشات متلفزة كما أتى الارمن الى العيش في ارضنا القديمة وللعمل. والآن أنظر من يأتي للاستيطان في شوشا. وكنت تنشئ طريقا جديدا الى جبرائيل من ارمينيا. ولماذا؟ لتوطين الارمن هناك بعد أن غزوتها تلك المنطقة ومناطق محاذية لنهر اراز بطرق غير شرعية؟ وكنت ايقاعنا امام الامر الواقع؟ وما كان هدف توطين الارمن من الخارج هناك بطرق مختلفة بما فيه الخداع والغش لان نسمة ارمينيا قلة قليل؟ بل كان يستهدف الى الحفاظ على الوضع الاحتلالي لاراضينا التاريخية وضمان الاحتلال المستمر والدائم وأرمنة أراضينا؟

وانظروا قد اطلقوا على فضولي اسما قبيحا غريبا. ولينزل هذا الاسم حجرا على رؤوسكم. والى الجحيم ذلك الاسم. ولا يوجد ذلك الاسم الان. ولا يوجد اسم "ماداجيز" ايضا وهو صوقوفوشان. وسنعيد اسماءنا التاريخية الاخرى ايضا. وقد كنت تنقل برلمان كيان مزعوم الى شوشا. فليذهب تنقل وأنظر كيف تنقل الآن! وما عاقبة مكان تنظم فيه ما يسمى بحفل تنصيب لزعيم العصبة الحرامية المزيفة المذكورة وقد دمرناه تدميرا. وكنت تشترط علينا 7 شروط. وكنت تتحدث بلسان أمر وانذار. وأنظر الآن أي شرط تشترط. وماذا حدث؟ وتمسك اطراف أزياء الاخرين وتسقط الى اقدام غيرهم للمساعدة أن يوقفوا أذربيجان. ويقولوا لاذربيجان أن تتوقف الآن. واخرج من ارضنا لنتوقف. اخسأ من أرضنا فنتوقف. وقد قلت ذلك ولا اخفي والشعب الاذربيجاني يعرف ذلك والمجتمع العالمي هو الاخر يقول نفس الشيء. واقول كل يوم ذلك واخرج وقل إنني اخرج من هنا غدا فنتوقف. ولا نريد سفك الدماء. بل نريد ارضنا. ولنأخذ هذه الارض بأي طريق كان. وليعلم كل ذلك. وتاريخ الايام الاخيرة يدل على ذلك دليلا سافرا.

اهنت الشعب الاذربيجاني ويكلفكم ذلك بثمن باهظ، يا قيادة ارمينيا، ثمنا غاليا جدا. ويجب على اهالي ارمينيا في نهاية المطاف أن يجلبوا زعماء هذا الكيان الاجرامي الى المسؤولية. وقد بدأت تظاهرات امام المكاتب العسكرية في ارمينيا وتقطع الامهات الطرق ليمنعن مقتل اطفالهن على أرض البلد الآخر. وأنا بدوري قد وجهت نداء الى الشعب الارميني واناشدهم مرة اخرى: لا تسمحوا لاطفالكم! وما عملهم وشأنهم في أرضنا؟ وعيشوا في بلادكم. ولا عمل لنا معكم على الاطلاق. واذهبوا تعيشوا في بلادكم وافعلوا ما شئتم ولكنكم اخرجوا من ارضنا. واني علي يقين من أن الشعب الارميني سيعاقب زعماء النظام العسكري الاجرامي ايضا. واما نحن فعلى الطريق المحق. وطريق العدالة. ونحن على حق ونقاتل على ارضنا. ونتبرع بشهداء على ارضنا نحن. وقتالنا قتال مقدس!

وقد عرضنا قوتنا في ساحة القتال. للعدو وجميع العالم. وقوة عرضناها في ميدان القتال ومصدرها ارادة الشعب الاذربيجاني وابداع الشعب الاذربيجاني وانجازات احرزناها.

وأود أن اقول للمرة التالية إننا أناس سعداء وجيلنا سعيد برؤيتنا هذه الايام الفرحة. واعد نفسي رجلا سعيدا بانني ابلغ هذه الاخبار المسرورة شعبي الأم. وبصفتي القائد الاعلى العام أرأس جميع الاعمال واريد أن أوقن الشعب الاذربيجاني اني لن ادخر من جهد في فعالياتي اللاحقة إلا وسأبذلها من اجل حماية مصالح بلدنا وشعبنا القومية. ولا تهديد ولا إخافة ولا ضغط قادر على التأثير في ارادتي. وعملنا عمل محق. ونقاتل على أرضنا. ونستعيد وحدة أراضينا.

عاش جيش أذربيجان! يحيا الشعب الاذربيجاني! قراباغ هو أذربيجان!