وزير الخارجية يجتمع في واشنطن مع الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك

باكو ، 24 أكتوبر ، أذرتاج

في 23 أكتوبر ، في إطار زيارته لواشنطن ، التقى وزير الخارجية جيهون بيراموف بالرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

خلال الاجتماع ، أشار جيهون بيرموف إلى أن الجانب الأرميني انتهك مرتين الهدنة الانسانية ، وأطلق النار عمدا على السكان المدنيين في أذربيجان ، كما استهدفت ارمينيا المدن والمناطق السكنية الاذربيجانية الواقعة خارج منطقة الصراع بإطلاق الصواريخ ، كما افادت أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة

الخارجية. ولفت الوزير انتباه الرؤساء المشاركين إلى بيان القيادة الأرمنية حول عدم وجود حل دبلوماسي للصراع.

وتم التأكيد على أن كل هذه الخطوات والبيانات تظهر بوضوح السياسة غير البناءة لأرمينيا.