حكمت حاجييف: ارمينيا تواصل الارهاب وجرائم حرب ضد المدنيين، لاسيما الاطفال والشباب على مستوى الدولة

باكو، 24 أكتوبر، أذرتاج

تواصل ارمينيا الارهاب وجرائم حرب ضد المدنيين الاذربيجانيين، لاسيما الاطفال والمراهقين على مستوى الدولة.

افادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها مساعد الرئيس الأذربيجاني مدير قسم شئون السياسة الخارجية لدى الادارة الرئاسية حكمت حاجييف في تصريحه الصحفي.

قال مساعد الرئيس: "كما اعلنت النيابة العامة، قُتل اليوم اسماعيل زاده اورخان رحبر اوغلو من مواليد 2004 نتيجة قصف محافظة تارتار وقراها بصواريخ "سميرتش" اليوم من قبل جيش ارمينيا.

كذلك توفي ماياكوف ارتور (فلاديميروفيتس) رامز اوغلو من مواليد 2007 في المستشفى في 24 اكتوبر رغم مساعي الاطباء بعد اصابته بجروح خطيرة نتيجة تعرض المبنى في كنجه للقصف الصاروخي في 17 أكتوبر. كان ماياكوف ارتور فلاديميروفيتس (رامز اوغلو) مواطن روسيا وجاء الى عمته في كنجه. سيتم دفن المرحوم بدعم من السلطة التنفيذية لمدينة كنجه وكنيسة آلكساندر نفسكي بمدينة كنجه بالطقوس المسيحية الارثوذكسية. بلّغت وزارة الخارجية الاذربيجانية هذا للسفارة الروسية في اذربيجان.

تواصل القوات المسلحة لارمينيا حاليا قصفها المدفعي وبالاسلحة الاخرى على مدن اذربيجان الواقعة بالقرب من خط الجبهة.

على خلاف ارمينيا، لا تستهدف اذربيجان الناس المدنيين والمنشآت المدنية. تلتزم اذربيجان بشكل جدي المتطلبات التي وجد تثبيتها في القانون الانساني الدولي كالضرورة العسكرية والاهداف العسكرية القانونية ومماثلة تدابير الرد. كما سجله المراسلون الاجانب في خانكندي، تستفيد ارمينيا من التكتيك الخاص بالارهابيين بوضع نقاط النيران في داخل المنشآت المدنية وقربها.

ندعو السكان المدنيين في الاراضي الاذربيجانية المحتلة الى الابتعاد عن المنشآت العسكرية. كما قال القائد العام المظفر الرئيس إلهام علييف، لا تستهدف اذربيجان السكان المدنيين الارمن. نحن مستعدون لتقديم كل المساعدة الانسانية والدعم للاشخاص المدنيين والعسكريين الذين يريدون الدخول الى الجانب الاذربيجاني. تتحمل القيادة السياسية العسكرية لارمينيا كامل المسئولية عن جرائم حرب والمغامرة العسكرية المرتكبة بحق الناس المدنيين."