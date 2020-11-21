الرئيس علييف: تكوّنت في المنقطة ظروف جديدة واعدة جدا

باكو، 21 نوفمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن المنطقة تكوّنت فيها ظروف جديدة واعدة جدا. وأنا متأكد من المزيد من نزعات ايجابية. وعلى كل حال، أذربيجان مستعدة لذلك ونحن اليوم نبحث بحثا مفصلا ما نراه حول تنمية المنطقة اليوم. البتة إن البيان الثلاثي خطوة مهمة في عمل احلال السلام المتين وطويل الأجل في منطقتنا.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان له دور خاص في هذا مفيدا "أنه شارك مشاركة فاعلة ومثمرة جدا في إعداد نص الاتفاقية وحقيقة تحقق هذه الاتفاقية بنجاح مرهون على وجود توقيع رئيس الاتحاد الروسي ايضا في أسفل هذا النص من الجوانب الكثيرة. "

ولفت الرئيس إلهام علييف كذلك الى دور مهم لعبه رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في عمل تعزيز تدابير الأمن في المنطقة وقال:

"إني اعتبر أن صيغة الشراكة تكتسب اليوم خصائص جديدة من حيث بعثة حفظ السلام وكذلك التعاون طويل الاجل في المنطقة ككل. وأعتبر أن هذا يوافق مع المصالح الرئيسية لبلاد المنطقة لان بلدان منطقتنا طبعا يجب أن تلعب دورا رئيسيا في قضايا تعزيز الأمن ايضا. المسائل المتفق عليها في البيان الثلاثي تشير الى أن حسن النية والموقف البناء يجعل من الممكن حل قضايا كانت تعد فيما قبل غير قابلة للحل."