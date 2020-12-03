زلزال بقوة 5 درجات يهز تركيا
AzerTAg.az
٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠١]
باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(
ضرب زلزال بقوة 5 درجات منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي.
ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.
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