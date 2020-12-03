زلزال بقوة 5 درجات يهز تركيا

باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

ضرب زلزال بقوة 5 درجات منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.