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    زلزال بقوة 5 درجات يهز تركيا

    ٠٣.١٢.٢٠٢٠ [١٦:٠١]

    باكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، )أذرتاج(

    ضرب زلزال بقوة 5 درجات منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة إدارة الكوراث والطوارئ التركية ان الهزات الأرضية وقعت في الساعة 8:45 بالتوقيت المحلي.

    ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا أو تسجيل خسائر مادية بسبب الزلزال.

    AZERTAG.AZ :زلزال بقوة 5 درجات يهز تركيا
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