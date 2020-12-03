تجاوز عدد المصابين بكورونا في روسيا 28 ألف شخص

موسكو، 3 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 28 ألفا و145 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل عدد الإصابات الإجمالي الى 2375546 إصابة.

أفادت وكالة أذرتاج انه غادر 29502 شخص المستشفى خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 1859851 شخص.

وتم تسجيل 41607 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا حتى الآن.

لا تزال روسيا تحتل المرتبة الخامسة في عدد مرضى كوفيد 19 بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند والبرازيل وفرنسا.