مناقشة آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية بين اذربيجان والنمسا
AzerTAg.az
١١.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٢٦]
باكو، 11 ديسمبر، أذرتاج
نوقشت سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين اذربيجان والنمسا.
افادت أذرتاج ان صندوق ترويج التصدير والاستثمار في اذربيجان اذبرومو ناقش مع غرفة التجارة النمساوية الاذربيجانية في لقاء عبر الاتصال المرئي آفاق التعاون بين الطرفين. شارك في اللقاء رئيس الغرفة غيرالد قيرستباور والسفير الاذربيجاني في النمسا غالب اسرافيلوف. خلال اللقاء قدم رئيس ادارة ترويج الاستثمارات في صندوق اذبرومو زوهراب قديروف عرضا في موضوع "بيئة الاعمال والاستثمار في اذربيجان". تحدث فيه عن بيئة الاعمال في اذربيجان والتدابير المتخذة في توسيع امكانيات التصدير والاستثمار.
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