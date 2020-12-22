تحرير نحو 500 بروتوكول لمخالفات نظام الحجر الصحي الصارم في سومغايت خلال الأسبوع

سومغايت، 22 ديسمبر، أذرتاج

تستمر عملية الفحص والتفتيش والمراقبة الوقائية من قبل عناصر الشرطة وجنود القوات الداخلية لدى منافذ خاصة مقامة في مداخل ومخارج مدينة سومغايت التي تفرض عليها نظام الحجر الصحي الصارم بغية الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

أفادت أذرتاج أن المنافذ المقامة البالغ عددها 172 منفذ بالمدينة يؤدي فيها 284 موظف الخدمة.

وحررت محاضر معاقبة وتغريم بحق 9516 شخص عموما الى اليوم منذ يوم فرض نظام الحجر الصحي الصارم.

كما حرر نحو 500 برتوكول بحق المخالفين الى اليوم منذ 14 ديسمبر.