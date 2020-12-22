باكو، 22 ديسمبر، أذرتاج عايدت أمينة المظالم الأذربيجانية سبينه علييفا مجموعة من الجنود الجرحى المتلقين العلاج لدى المستشفى العسكري. أفادت أذرتاج عن بيان جهاز أمينة المظالم أن نائب رئيس الادارة الطبية العامة لدى وزارة الدفاع العقيد ابراهيموف قدم معلومات مفصلة حول الظروف العامة لدى المؤسسة الطبية والتموين الطبي وكذلك الخدمة الطبية المقدمة للجنود الجرحى المصابين جراء الحرب الوطنية. ثم التقت سبينة علييفا بالجنود المصابين في اثناء الحرب. كما تفقدت مرافق المؤسسة الطبية وتعرف الى سيارات الاسعاف الجديدة وسائر الاجهزة الطبية الحديثة المسخرة. يذكر أن 42 أطباء وممرضة ضحوا بارواحهم خلال الحرب واصيب 159 آخر بجروح مختلفة الخطورة.

AZERTAG.AZ : أمينة المظالم تعايد مجموعة من الجنود الجرحى

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