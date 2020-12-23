مجلس الوزراء يصدق على الخطة الرئيسية لتنمية مدينة جويشاي الى 2035م
AzerTAg.az
٢٣.١٢.٢٠٢٠ [٢٠:٤٩]
باكو، 23 ديسمبر، أذرتاج
صدق مجلس الوزراء على الخطة الرئيسية لمدينة جويشاي لتنمية مدينة جويشاي الى عام 2035م.
أفادت أذرتاج أن رئيس الوزراء علي أسدوف وقع على قرار بهذا الشأن.
الخطة الرئيسية لمدينة جويشاي المصدق عليه أعدت من جانب معهد المشروع العام الحكومي بطلب اللجنة الحكومية للإعمار والهندسة المعمارية.
وتشمل الخطة الرئيسية الى الفترة ما قبل عام 2035م.
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