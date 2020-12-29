  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 262 مليون دولار

    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٠١]

    مينسك، 29 ديسمبر / كانون الأول، (أذرتاج)

    بلغ حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس 262 مليون دولار أمريكي خلال أشهر يناير – نوفمبر من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن اللجنة الإحصائية الحكومية البيلاروسية أن قيمة الواردات من بيلاروس إلى بلدنا بلغت 99.4 مليون دولار وبلغت قيمة الصادرات من أذربيجان إلى هذا البلد 162.9 مليون دولار خلال تلك الفترة.

    يذكر أن حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وبيلاروس بلغ 227 مليون دولار خلال عام 2019، الأمر الذي ارتفع حوالي 23 مليون دولار مقارنة بالفترة المقابلة من عام 2018.

    AZERTAG.AZ :حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 262 مليون دولار
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٥‎٨]
    وزير المالية: حجم الإنفاق للضمان الاجتماعي في الميزنية العامة ازداد خلال السنوات الخمس الماضية
    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٠٤]
    أذربيجان تصدر بضائع بقيمة 431.7 مليون دولار إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال نوفمبر
    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]
    تصدير 2936 نوع من المنتجات خلال 11 شهرا
    ٢٨.١٢.٢٠٢٠ [٢٣:٣٦]
    إحصاء اوكرانيا تكشف عن حجم التبادل التجاري مع أذربيجان خلال العام الجاري
    حجم عمليات الاستيراد والتصدير بين أذربيجان وبيلاروس أكثر من 262 مليون دولار