ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال في كرواتيا
AzerTAg.az
٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٦:١٠]
باكو، 30 ديسمبر / كانون الاول، (أذرتاج)
ضرب زلزال مدمر بقوة 6.2 درجات كرواتيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة، متسبباً في قتلى وجرحى بين السكان وانهيار أبنية في مدينة بيترينيا، حيث واصلت فرق الإنقاذ أمس الثلاثاء، البحث عن ناجين من الهزة الأرضية التي شعر بها سكان دول مجاورة، بينها صربيا وسلوفينيا والنمسا.
ارتفع حصيلة ضجايا زلزال الى سبعة أشخاص على الأقل والكثير من الإصابات، ومن بين القتلى طفلة عمرها 12 عاما في بلدة بترينيا.
يذكر ان زلزالا قوته 6.3 درجات بمقياس ريختر هز وسط كرواتيا في 29 ديسمبر.
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