أول مولود أذربيجان الجديد لعام 2021م في جورانبوي
AzerTAg.az
٠١.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠١]
باكو، 1 يناير، أذرتاج
سجل اول ميلاد لعام 2021م المستهل الساعة 00.01 اليوم لدى مستشفى جورانبوي المركزي.
قالت ادارة المعلومات والاحصاء لدى وزارة الصحة في بيان إن اول مولود العام الجديد لمولودة بزنة 3 كغ و300 غرام.
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