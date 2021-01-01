  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أول مولود أذربيجان الجديد لعام 2021م في جورانبوي

    ٠١.٠١.٢٠٢١ [٢١:٠١]

    باكو، 1 يناير، أذرتاج

    سجل اول ميلاد لعام 2021م المستهل الساعة 00.01 اليوم لدى مستشفى جورانبوي المركزي.

    قالت ادارة المعلومات والاحصاء لدى وزارة الصحة في بيان إن اول مولود العام الجديد لمولودة بزنة 3 كغ و300 غرام.

    AZERTAG.AZ :أول مولود أذربيجان الجديد لعام 2021م في جورانبوي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠١.٠١.٢٠٢١ [٢١:٣٣]
    أذربيجان: تسجيل 341 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و3858 حالة شفاء ووفاة 29 شخصا
    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٩:٢٦]
    المجلس الوطني يعفي لقاح عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المستورد عن الضريبة
    ٣٠.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٨]
    أذربيجان: تسجيل 1052 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4067 حالة شفاء ووفاة 34 شخصا
    ٢٩.١٢.٢٠٢٠ [١٧:٢٠]
    أذربيجان: تسجيل 1101 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و4209 حالة شفاء ووفاة 37 شخصا
    أول مولود أذربيجان الجديد لعام 2021م في جورانبوي