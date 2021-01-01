أول مولود أذربيجان الجديد لعام 2021م في جورانبوي

باكو، 1 يناير، أذرتاج

سجل اول ميلاد لعام 2021م المستهل الساعة 00.01 اليوم لدى مستشفى جورانبوي المركزي.

قالت ادارة المعلومات والاحصاء لدى وزارة الصحة في بيان إن اول مولود العام الجديد لمولودة بزنة 3 كغ و300 غرام.