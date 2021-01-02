الأستاذ رجبوف يتأهل لنهائي جولة الأبطال للشطرنج السريع ويتنافس مع الاستاذ الأرميني
AzerTAg.az
٠٢.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٥١]
باكو، 2 يناير، أذرتاج
تنظم 2 يناير مباريات مرحلة النهائي في بطولة ايرثينقس ماسترس المنظمة عبر الانترنت ضمن بطولة جولة الابطال للشطرنج السريع.
أفادت أذرتاج أن الاستاذ الأذربيجاني تيمور رجبوف يتنافس في النهائي مع ليفون أرونيان الأرميني.
يذكر أن الاستاذ رجبوف تنافس في ربع النهائي مع الروسي نيبومنياشي وتعادل معه مما جعله خاض معه مباراتي الحرب الخاطفة اللتين لم تحددتا فائزا فنظمت مباراة الأرمجدون حيث أن الاستاذ الأذربيجاني فاز بالمرحلة بتعادله فيها بسبب لعبه طرفا أسود.
ثم تنافس الاستاذ رجبوف في نصف النهائي مع الروسي الآخر دوبوف وتغلب عليه 5-1 ليتأهل لمرحلة النهائي.
صندوق الجائزة للبطولة المستمر الى 3 يناير 200 الف دولار ومنها 60 ألف دولار من نصيب الفائز.
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