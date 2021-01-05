انتشال جثث 334 جندي أذربيجان و988 جندي أرمينيا من مناطق القتال الى الآن
AzerTAg.az
٠٥.٠١.٢٠٢١ [٢١:٥٥]
باكو، 5 يناير، أذرتاج
قال اسماعيل أخوندوف إن احدى المهام المنوطة من البيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م الموقع عليه من قبل رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس الاتحاد الروسي ورئيس الوزراء الأرميني انتشال جثث الجنود الباقية في مناطق القتال مضيفا أن هذه الاعمال تنفذ بوساطة قوات حفظ السلام الروسية واللجنة الدولية للصليب الاحمر.
أفادت أذرتاج عن أخوندوف أمين اللجنة الحكومية رئيس فريق العمل قوله في مؤتمر صحفي منعقد لدى مركز تحليل العلاقات الدولية في 5 يناير اليوم إن 334 جندي أذربيجان و988 جندي أرمينيا انتشلت من مناطق القتال الى اليوم منذ بدء العملية التي جارية حاليا.
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