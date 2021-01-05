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    الأسير المحرر: تعرضت لتعاذيب فظيعة في الأسر الأرميني

    ٠٥‎.٠١.٢٠٢١ [٢٢:٠٨]

    باكو، 5 يناير، أذرتاج

    قال موبل احمد زاده انني تعرضت لتعاذيب فظيعة في الأسر الأرميني وكان العدو يعذب الأسراء تعاذيب فظيعة دون مراعاة القانون الدولي.

    أفادت أذرتاج عن احمد زاده جندي جيش أذربيجان المحرر من أسر أرمينيا قوله في مؤتمر صحفي منعقد 5 يناير اليوم لدى مركز تحليل العلاقات الدولية إن أرمينيا لم تنبئ الاسراء الاذربيجانيين عن انتهاء الحرب مؤكدا على "أنني رأيت في 10 ديسمبر أن الارمن يشاهدون على شاشة تلفزيون عرض النصر العسكري في باكو وكانوا يصرخون بضغب وسخط "باشينيان، باشينيان" فعلمت آنذاك أن جيشنا قد انتصر وهذا هو سبب سلوك الارمن ."

    ورفع الجندي الشكر على النصر العظيم واطلاق سراحه من الاسر الأرميني للرئيس إلهام علييف القائد الاعلى المظفر.

     

    AZERTAG.AZ :الأسير المحرر: تعرضت لتعاذيب فظيعة في الأسر الأرميني
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