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    يورغي غاخاريا: بدء نقل الغاز من حقل "شاه دنيز" إلى أوروبا خطوة كبيرة

    ٠٦.٠١.٢٠٢١ [٠٠:١٨]

    تبليسي، 6 يناير، أذرتاج

    يعتبر بدء إمدادات الغاز التجاري من حقل "شاه دنيز" في بحر الخزر إلى أوروبا خطوة كبيرة في أمن الطاقة.

    تفيد أذرتاج أن هذا البيان صدر عن رئيس الوزراء الجورجي غيورغي غاخاريا.

    وقال رئيس الوزراء الجورجي إن الهدف الرئيسي لمشروع ممر الغاز الجنوبي هو أيضاً تعزيز المنافسة في السوق الأوروبية المشتركة. سينقل الغاز من حقل "شاه دنيز" الأذربيجاني إلى تركيا والاتحاد الأوروبي واليونان وألبانيا عبر جورجيا.

    وفي إشارة إلى أهمية المشروع بالنسبة لجورجيا، قال رئيس الوزراء إن عقد الغاز الإضافي سيكون ساري المفعول حتى عام 2026، ووفقًا للعقد ستتلقى جورجيا ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً. وقال إن تطوير ممر الغاز الجنوبي له أهمية سياسية كبيرة. إذا كانت جورجيا حتى الآن مجرد بلد عبور للغاز ذا أهمية إقليمية، فقد أصبحت الآن لاعباً دولياً. من الآن فصاعدًا سيلعب الغاز المنقول عبر البلاد دوراً مهماً في تنويع الأسواق الدولية، وخاصة أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي وتعزيز أمن الإمدادات.

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