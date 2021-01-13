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    افتتاح معرض الصور باسم "لا ننسى مأساة 20 يناير" في أقجابدي

    ١٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٢٠]

    أقجابدي، 13 يناير، أذرتاج

    نظم معرض الصور باسم "لا ننسى مأساة 20 يناير" لدى مركز حيدر علييف بمحافظة أقجابدي.

    قال المركز في بيان إن معرض الصور واللوحات الفنية والصور الشمسية التي تعكس مأساة العشرين من يناير عام 1990م مفتوح الى 21 يناير ويمكن للجميع أن يتفقد المعرض بمراعاة قواعد نظام الحجر الصحي.

    AZERTAG.AZ :افتتاح معرض الصور باسم "لا ننسى مأساة 20 يناير" في أقجابدي
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    افتتاح معرض الصور باسم "لا ننسى مأساة 20 يناير" في أقجابدي افتتاح معرض الصور باسم "لا ننسى مأساة 20 يناير" في أقجابدي افتتاح معرض الصور باسم "لا ننسى مأساة 20 يناير" في أقجابدي