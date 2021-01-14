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    مناقشة مسائل توسيع التعاون بين أذربيجان وباكستان 

    ١٤.٠١.٢٠٢١ [١٢:٥‎٠]

    باكو، 14 يناير (أذرتاج).

    أجرى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف اثناء زيارته الى باكستان في 13 يناير مع نظيره الباكستاني شاه محمود قريشي تبادل الآراء حول علاقات التعاون الثنائي المتنامي على أساس الصداقة والاخوة بين البلدين.

    نقل الوزير الباكستاني تهانيه بمناسبة تحرير الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال وقال ان بلاده دعمت دائما الموقف العادل لأذربيجان، واصفا اللقاء الثلاثي المنعقد في اسلام اباد بالنموذج البارز لعزم تطوير التعاون في المنطقة بين البلدين.

    من جانبه أعرب وزير الخارجية الاذربيجاني عن شكره على دعم الحكومة الباكستانية لموقف أذربيجان المبني على القانون الدولي وكذلك على دعم الشعب الباكستاني لموقف أذربيجان. ونقل شكره الجزيل الى الجانب الباكستاني على اتخاذ موقف داعم لا لبس فيه إبان الحرب الوطنية في اذربيجان.

    كذلك ناقش الوزيران جوانب مختلفة من العلاقات الثنائية ومسائل توسيع التعاون في مجالات التجارة والزراعة والطاقة والنقل والمسائل الإقليمية والدولية الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

     

    AZERTAG.AZ :مناقشة مسائل توسيع التعاون بين أذربيجان وباكستان 
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