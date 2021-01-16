مقر العمليات: تمديد فترة نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد حتى 1أبريل

باكو، 16 يناير، أذرتاج

تم تحليل الوضع الصحي الوبائي الحالي لنوع جديد من فيروس كورونا (COVID-19) في العالم، بما في ذلك في أذربيجان، تقرر تمديد نظام الحجر الصحي الخاص في البلاد إلى الساعة 06:00 في 1 أبريل 2021 بغية منع تفشي نوع جديد من الفيروس ومضاعفاته المحتملة. أبلغ مقر العمليات لمجلس الوزراء وكالة أذرتاج بهذا الصدد.

في الوقت نفسه، وبسبب بعض الاستقرار في ديناميكيات تفشي المرض في عدد من البلدان وأذربيجان، تقرر تخفيف بعض القيود في ظل نظام الحجر الصحي الخاص المشدد من الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021.

وبحسب القرار ذي الصلة الصادر عن مجلس وزراء جمهورية أذربيجان واعتباراً من الساعة 00:00 18 يناير 2021:

● يتم إلغاء نظام إذن "SMS" و بوابة "الإذن.e-gov.az" المغادرة على أساس بطاقة الخدمة لمغادرة مكان الإقامة والتواجد في مدن باكو وسومغاييت وكنجه ومينجكاتشيفير وشيروان ومقاطعة أبشيرون، وكذلك مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسووار وإسماعيلي.

ويُسمح بالأنشطة والخدمات التالية في البلاد من الساعة 00:00 يوم 25 يناير 2021:

● نشاط المؤسسات التجارية (باستثناء نشاط خدمة الزبائن في الموقع في مؤسسات تقديم الطعام العامة والمقاهي والمقاهي والأماكن المماثلة ومراكز التسوق الكبيرة ومراكز "مال") ؛ ● أنشطة صالونات الحلاقة والتجميل وخدمات التجميل (بما في ذلك الخدمة في هذه المناطق في منزل العميل أو في أي مكان آخر) ؛ ● نشاط المتاحف وقاعات العرض ؛ ● حركة المرور لمسافات طويلة وبين المناطق.

اعتباراً من الساعة 00:00 يوم 1 فبراير 2021، ستتم استعادة الخدمات في الموقع للعملاء في مرافق تقديم الطعام العامة، فضلاً عن المطاعم والمقاهي ودور الشاي والأماكن الأخرى في البلاد من الساعة 06:00 إلى 00:00.

يجب التقيد الصارم بالقيود والمتطلبات التي تحددها القرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس وزراء جمهورية أذربيجان فيما يتعلق بفترة الوباء في مجالات العمل والخدمات المسموح لها بالعمل.

من الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021 إلى 00:00 يوم 25 يناير 2021 سيسمح الوصول إلى مدن باكو وسومغاييت وكنجه ومينجكاتشيفير وشيروان ومقاطعة أبشيرون، وكذلك مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسووار وإسماعيلي (باستثناء القرى والبلدات) ومغادرتها وعلى أساس ورقة الاجازة وبطاقات الخدمة بموجب القواعد المحددة من قبل مجلس الوزراء للعاملين في المنظمات المعنية وعلى أساس بطاقات الاعتماد ذات الصلة ولموظفي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وكذلك سيسمح بقدوم الأشخاص الآخرين الذين يحددهم قرار مجلس الوزراء إلى المناطق المذكورة ومغادرتها على أساس المعلومات حول هؤلاء الأشخاص والتي تم إدخالها في البوابة "إذن e-gov.az" باستخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد من قبل صاحب العمل. يجوز لكل شخص التصرف على أساس تصريح تم الحصول عليه من خلال خدمة "102" - مركز الاتصال التابع لخدمة إدارة وحدات العمل التابعة لوزارة الداخلية لجمهورية أذربيجان للمشاركة في مراسم الدفن لأقاربه فيما بين مدن باكو وسومغاييت وكنجه ومينجكاتشيفير وشيروان ومقاطعة أبشيرون، وكذلك مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسووار وإسماعيلي (باستثناء القرى والبلدات) وخارج حدودها.

من الساعة 00:00 يوم 18 يناير 2021 حتى الساعة 00:00 يوم 25 يناير 2021، يسمح للأشخاص الذين لديهم تذاكر للرحلات الدولية والمحلية التحرك فيما بين مدن باكو وسومغاييت وكنجه ومينجكاتشيفير وشيروان ومقاطعة أبشيرون، وكذلك مراكز مقاطعات لانكران وماسالي وجليل أباد وشاكي وزغاتالا وغوبا وخاشماز ويفلاخ وبردا وبيلاسووار وإسماعيلي (باستثناء القرى والبلدات) وخارج حدودها على أساس تذاكر سفرهم ويسمح وصول أولئك الذين يدخلون البلاد من حدود الدولة على أساس النظام المحدد إلى هذه المناطق على أساس الختم في جوازات سفرهم.

لا يزال يسري مفعول القيود المفروضة على نقل الركاب في مترو باكو.

سيتم تطبيق قيود على تحركات وسائل النقل العام يومي السبت والأحد في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب قيود أخرى حتى نهاية نظام الحجر الصحي الخاص. وتجدر الإشارة إلى أنه أثناء سريان نظام الحجر الصحي الخاص، يكون استخدام الأقنعة الطبية إلزامياً في جميع الاماكن المغلقة والمفتوحة في البلد. من المهم أيضاً التزام التباعد الآمن والأقنعة الطبية ووسائل الحماية الأخرى.