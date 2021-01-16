أذربيجان تكشف عن الفئات التي لها الأولوية في التطعيم ضد كورونا

باكو، 16 يناير، أذرتاج

كشف رئيس إدارة منظمة الصحة بوزارة الصحة تيمور موساييف في المؤتمر الصحفي الذي نظمه مقر العمليات التابع لمجلس الوزراء عن الفئات التي ستستفيد أولا من التطعيم ضد فيروس كورونا.

وستشمل المرحلة الأولى من التطعيم أطقم العاملين المعرضين على نحو خاص لخطر العدوى مثل العاملين في المؤسسات الطبية وافراد الشرطة والعسكريين والعاملين في مجال التعليم والعاملين في المؤسسات الاجتماعية والعاملين في خدمة "اسان" ومراكز "دوست" وقطاع النقل العام ومشغلي ومقدمي الاتصالات السلكية واللاسلكية والخدمات البريدية والقطاع المصرفي والذين هم على اتصال مباشر مع السكان.

كذلك تشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً أي كبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة والغسيل الكلى المزمن والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ويعانون من مرض السكري من الدرجة الثانية والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاماً ويعانون من السمنة.

وجاء في البيان: "بالنسبة للفئات السكانية حسب مراحل تنفيذ استراتيجية التطعيم، في المرحلة الأولية سيتم تطعيم العاملين في مجال الصحة والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، وأفراد الشرطة المشاركين في إجراءات مكافحة الوباء.

في المرحلة الثانية سيتم تطعيم الأشخاص المعرضين لمخاطر صحية عالية ومنهم المصابين بأمراض مزمنة في الجهاز التنفسي والغسيل الكلى والسكري والسمنة والذين أعمارهم فوق 50 عاماً ويعانون من مرض مزمن واحد على الأقل والعاملين في قطاع التعليم والقطاع الاجتماعي والمقيمين في المؤسسات الاجتماعية على الدزام الموطفين العاملين في خدمة ASAN ومراكز "DOST" وقطاع النقل العام ومشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية وقطاع البريد والقطاع المصرفي الذين على اتصال مباشر مع السكان، والأشخاص الذين يعملون في وظائف عالية الخطورة والأشخاص الذين يعملون في مجالات ذات أهمية حيوية في المجتمع ويعملون في مجالات عالية المخاطر بشكل ملحوظ –الأمن الوطني والإقليمي والعدل والمالية وإلخ".