المجر تشارك في إعادة إعمار المناطق الأذربيجانية المدمرة نتيجة الاحتلال

بودابست، 16 يناير، أذرتاج

ستنضم المجر إلى أعمال إعادة الإعمار في المناطق المدمرة نتيجة الاحتلال بعد انتهاء الحرب في منطقة قره باغ الجبلية الأذربيجانية.

تفيد أذرتاج أن البيان يهذا الصدد جاء من وزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو في صفحته على فيسبوك.

في وقت سابق، عقد بيتر سيارتو مؤتمراً عبر الاتصال المرئي مع الرئيس المشارك الآخر للجنة الاقتصادية المجرية الأذربيجانية المشتركة وزير العمل والحماية الاجتماعية ساحل باباييف. وقال الوزير المجري في المؤتمر بالفيديو، إن توريد الغاز الأذربيجاني إلى بلاده سيبدأ في منتصف عام 2020.

وأشار الوزير بيتر سيارتو إلى أنه إلى جانب وباء فيروس كورونا أصبحت الحرب في قره باغ الجبلية أحد الأحداث الرئيسية في الحياة الدولية في الأشهر الأخيرة وهي أحد الموضوعات الرئيسية في الوسائل الإعلامية الدولية. وقال إن "المجر كانت دائماً داعمة لوحدة أراضي أذربيجان إننا نؤيد تسوية النزاع عبر المفاوضات". وأضاف أنه خلال المحادثات مع ساحل باباييف ناقشا مشاركة الشركات المجرية في استعادة الأراضي الأذربيجانية التي دمرت خلال الصراع.

وقال الوزير المجري إن "إيكزيم بنك" قد فتح الخط الائتماني بقيمة 100 مليون دولار للشركات المجرية الراغبة في المشاركة في هذا العمل. عرضت الحكومة المجرية هبة قدرها 25 ألف يورو لإزالة الألغام في أذربيجان. في السنوات الأخيرة، زادت الشركات المجرية بشكل كبير من حصتها في السوق الأذربيجاني: استثمرت شركة MOL للنفط والغاز مبلغاً قياسياً وشركة Wizz Air مستعدة لاستئناف الرحلات بعد رفع قيود الحجر الصحي وتمتلك Hell حوالي ربع سوق مشروبات الطاقة الأذربيجانية. استئنفت صادرات لحوم البقر إلى أذربيجان في الأشهر الأخيرة.

بحسب الوزير المجري، فإن إمدادات الغاز أمر بالغ الأهمية لأمن الطاقة في دول أوروبا الوسطى. وقال "من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نكون قادرين على الحصول على الغاز من عدد كبير ممكن من المصادر".

تمت تسوية نظام النقل المباشر للغاز بين أذربيجان وأوروبا وبدأت الشركة المجرية MVM في إعداد نص الاتفاقية مع شركة الغاز الأذربيجانية.

صدر هذا النبأ الذي نشره بيتر سيارتو على الشبكة الاجتماعية على منشورتي "ديلي نيوز هنغاريا" (Daily News Hungary) و" Hungary Today" المجريتين على الإنترنت.