انخفاض استثمارات صندوق النفط في بلدان أوراسيا

باكو، 23 يناير، أذرتاج

انخفضت استثمارات صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني في بلدان أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

أفادت أذرتاج عن تقرير الصندوق لنتائج الفعاليات الاستثمارية خلال 2020م أن 26ر29 في المائة من محفظة الاستثمارات للصندوق الى اول يناير العام الجاري كانت في بلدان اوروبا حسب تصنيف المناطق الجغرافية علما بان الرقم كان الى مطلع العام الماضي 8ر33 في المائة وبذلك تراجع حجم استثمارات الصندوق في بلاد اوروبا بنسبة 54ر4 في المائة.

كما تراجعت استثمارات الصندوق خلال الفترة المقيس عليها في بلدان آسيا والمحيط الهادئ حيث أن مؤشر استثمارات الصندوق في هذه البلدان في تصنيف المناطق الجغرافية لمحفظة الاستثمارات للصندوق الذي كان 76ر33 في المائة الى اوائل العام الماضي تدنى الى 48ر23 في المائة الى نهاية العام.

وجاء في التقرير أن مؤشر استثمارات الصندوق في أمريكا الشمالية خلال الفترة المذكورة ارتفع من 91ر24 في المائة الى 96ر24 في المائة فيما انخفض المؤشر في منطقة أوستراليا ونيو زيلندا من 04ر2 في المائة الى 16ر1 في المائة.