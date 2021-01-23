أذربيجان: تسجيل 162 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا المستجد و705 حالة شفاء ووفاة 8 أشخاص

باكو، 23 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

سجلت إصابة 162 شخص بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في أذربيجان خلال يوم وتعافى 705 مصاب هذا المرض وتوفي 8 أشخاص كانت نتائج فحوصهم ايجابية.

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 228 ألف و688 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 219 ألف و724 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 3072 مريض ويستمر علاج 5 آلاف و892 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال المدة الماضية مليونين و354 ألف و473 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية خلال اليوم 6 آلاف و522 فحص طبي.