زيادة احتياطيات صندوق النفط من الذهب

باكو، 23 يناير، أذرتاج

ازدادت احتياطيات صندوق النفط الحكومي من الذهب قدر 6ر0 طن خلال العام الماضي.

أفادت أذرتاج عن تقرير الصندوق لنتائج الفعاليات الاستثمارية خلال 2020م أن الحجم العام لاحتياطيات الصندوق من الذهب في محفظة الاستثمارات الى 1 يناير العام الجاري كان 8ر101 طن.

وكان حجم الذهب في محفظة الصندوق للاستثمار في مطلع العام الماضي 2ر101 طن.

يذكر أن الاستثمارات في الذهب لصندوق النفط في محفظة الاستثمارات تشكل حاليا 2ر14 في المائة و6 مليارات و8ر170 مليون دولار من محفظتها للدولار الامريكي.