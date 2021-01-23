وفد المجلس الوطني يزور سترازبورغ للمشاركة في الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا

باكو، 23 يناير، أذرتاج

وفد من المجلس الوطني برئاسة رئيس المندوبية الدائمة لدى الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والبرلمانية صمد سيدوف يزور مدينة سترازبورغ خلال الفترة 24-29 يناير للمشاركة في الدورة الشتوية للجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا.

أفادت أذرتاج عن بيان المجلس أن الوفد يتضمن النواب فتح علييفا وحسينوف وحاجييف وقديرلي وكنج علييف وأرباداراي وجعفروف.

وفي جدول اعمال الدورة الشتوية الاستماع الى تقريري مكتب الجمعية واللجنة الدائمة حول الاعمال المنفذة وتحسين اجراءات مراقبة الجمعية ونتائج المراقبة على الانتخابات البرلمانية المنظمة في جورجيا والحوار ما بعد المراقبة في الجبل الاسود والجوانب الاخلاقية والقانونية والعملية للقاح عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتمييز بحق الذين يشتغلون بالامراض المزمنة وطويلة الامد وسائر المواضيع.