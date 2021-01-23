26ر59 في المائة من محفظة استثمار صندوق النفط تشمل على البلدان المتقدمة

باكو، 23 يناير، أذرتاج

تدل مؤشرات 1 يناير العام الحالي الى أن تصنيف المناطق الجغرافية لمحفظة الاستثمارات لصندوق النفط الحكومي موزع على أوروبا بنسبة 26ر29 في المائة وبلدان آسيا والمحيط الهادي بنسبة 48ر23 في المائة وأمريكا الشمالية بنسبة 96ر24 في المائة وأستراليا ونيو زيلندا بنسبة 16ر1 في المائة والشرق الاوسط بنسبة 09ر1 في المائة وأمريكا الجنوبية بنسبة 04ر0 في المائة وسائر المؤسسات المالية الدولية بنسبة 85ر5 في المائة.

أفادت أذرتاج عن تقرير الصندوق لنتائج الفعاليات الاستثمارية خلال 2020م أن 26ر59 في المائة من محفظة استثمار الصندوق من نصيب البلدان المتقدمة في تصنيف البلدان حسب مستوى نموها و73ر20 في المائة منها من قسط البلدان النامية و85ر5 في المائة من حصة المنظمات المالية و16ر14 في المائة من نصيب الذهب.