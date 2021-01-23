قراباغ يتغلب على صباح ذهابا

باكو، 23 يناير، أذرتاج

تغلب قراباغ أغدام على صباح باكو مضيفه بهدفين مقابل واحد في الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 55 المنظمة على ملعب بنك رسبوبليكا أرينا أدارها الحكم حسنلي بدون جماهير.

وجاء هدف صاحب الارض من قبل كوبيمبا د60 وهدفا الضيف من طرفي راحل د8 وماهر د72.

وعاقب الحكم لاعبين من صباح بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي.

واضاف الحكم دقيقة بدلة الضائع الى الشوط الاول و5 دقائق الى الفترة الثانية.

وبهذه النتيجة حافظ قراباغ على موقعه ثانيا في الترتيب برصيد 26 نقطة فيما ظل صباح بالمركز الثامن برصيد 13 نقطة.