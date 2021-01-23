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    كشلة يخسر أمام سومغايت ضيفه بهدف مبكر

    ٢٣.٠١.٢٠٢١ [٢٠:٤٨]

    باكو، 23 يناير، أذرتاج

    خسر كشلة باكو أمام سومغايت ضيفه بهدف مبكر ضمن الجولة الرابعة عشرة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم.

    أفادت أذرتاج أن المباراة رقم 56 المنظمة على ملعب اي اس كا أرينا في العاصة قادها الحكم الدولي أقايف بدون جماهير.

    وجاء هدف الضيف من طرف مصطفايف د3 مرماه.

    وعاقب الحكم 3 لاعبين من كشلة ولاعبين من سومغايت بالبطاقة الصفراء عن سلوك غير رياضي والمواظبة على خرق القواعد فيما طرد لاعبا من صاحب الارض بالطاقة الحمراء لحرمان الخصم من تسجيل هدف مؤكد د38.

    واضاف الحكم 3 دقائق بدلة الضائع الى الفترة الاولى و5 دقائق الى الفترة الثانية.

    وبهذا الفوز استقر سومغايت في المركز الرابع برصيد 19 نقطة وكشلة بالمركز السابع برصيد 13 نقطة.

    AZERTAG.AZ :كشلة يخسر أمام سومغايت ضيفه بهدف مبكر
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