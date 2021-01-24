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    مقتل مهندس أذربيجاني جراء اقتحام قراصنة سفينة موزارت قبالة سواحل نيجيريا

    ٢٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٣٢]

    أنقرة، 24 يناير، أذرتاج

    تواصل تركيا جهودها الحثيثة الرامية الى اطلاق سراء افراد طاقم سفينة موزارت المقتحمة من قبل قراصنة قبالة سواحل نيجيريا.

    أفادت أذرتاج أن سفير تركيا لدى نيجيريا احمد مليح اولو ارن قال لقناة ترت خبر إن السفارة في اتصال مع جميع الجهات المعنية لحل القضية.

    وقيل إن السفينة تتجه نحو ميناء الغابون وهي تقاد من قبل 3 أفراد من طاقمها الذين تمكن لهم التستر من انظار قراصنة.

    يذكر أن القراصنة دمروا اجهزة السفينة الالكترونية والملاحية ونظام التحكم فيما ابلغ القبطان الرابع للسفينة فرقان يارن في حسابه على تويتر بشريط صوتي له أن نظام تحكم السفينة مدمرة سوى عمل الرادارات. وذكر القبطان الرابع يارن الذي اصيب برجله انه يقصد ارساء السفينة في مكان آمن.

    هذا وقد اقتحم القراصنة السفينة واختطفوا 15 فردا من 19 فردا من طاقم السفينة وقتلوا احدهم وهو المهندس الأذربيجاني فرمان اسماعيلوف.

    شاهتاختي مراسل أذرتاج

    AZERTAG.AZ :مقتل مهندس أذربيجاني جراء اقتحام قراصنة سفينة موزارت قبالة سواحل نيجيريا
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    مقتل مهندس أذربيجاني جراء اقتحام قراصنة سفينة موزارت قبالة سواحل نيجيريا مقتل مهندس أذربيجاني جراء اقتحام قراصنة سفينة موزارت قبالة سواحل نيجيريا