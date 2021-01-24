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    بحث آفاق التعاون الزراعي بين أذربيجان وجورجيا

    ٢٤.٠١.٢٠٢١ [١٧:٥‎٠]

    تبيليسي، 24 يناير، أذرتاج

    التقى سفير أذربيجان في جورجيا فائق قولييف بوزير حماية البيئة والزراعة الجورجي ليفان دافيتاشفيلي.

    أفادت أذرتاج أن الطرفين اكدا في اللقاء على اقامة علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة وعلى اهمية الزيارات رفيعة المستوى من حيث اجراء مشاريع جديدة في المجالات المذكورة وترويج وتشجيع توقيع عقود.

    كما بحث الجانبان فرص زيادة زنة المنتجات غير النفطية في التبادل التجاري الثنائي وانتاج المنتجات الزراعية وتكريرها وكذلك ترويج الاستثمارات في هذا المجال.

    وتبادل الطرفان خلال المحادثة وجهات نظر حول اعادة بناء الطبيعة البرية في القوقاز وحماية التنوع البيئي والتعاون في مجال كفاءة استخدام مياه حوض نهر كور ضمن الأنهر العابرة للحدود وحول تحسين القاعدة القانونية في المجالات المذكورة.

    كما عبر الطرفان عن الامتنان من مشروع "أغرو ديزل" المنفذ من قبل شركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في جورجيا دعما للمزارعين المحليين في جورجيا فترة جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ضمن سائر المشاريع الاجتماعية الاقتصادية للشركة.

    عزيزوف مراسل أذرتاج

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    بحث آفاق التعاون الزراعي بين أذربيجان وجورجيا