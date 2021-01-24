جاويش أوغلو: جثمان المهندس الأذربيجاني سترسل الى وطنه عقب دخول سفينة موزارت ميناء الغابون

أنقرة، 24 يناير، أذرتاج

قال مولود جاويش أوغلو إن اجراءت تتخذ إثر دخول سفينة موزارت ميناء الغابون لارسال جثمان المهندس الأذربيجاني الى وطنه.

أفادت أذرتاج عن جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي قوله في تصريح له قناة أن تي في التركية إن السفينة دخلت حاليا مياه الغابون مضيفا انه اتصل هاتفيا قبل قليل بقبطان السفينة. وزاد اجراء محادثات مع الجانب الغابوني بشأن ارسال فريق تقني الى السفينة ايضا.

واضاف أن الاعمال المنسقة تنفذ حاليا لاطلاق سراح طاقم السفينة المختطف من قبل القراصنة.

يذكر أن القراصنة اقتحموا سفينة موزارت واختطفوا 15 فردا من 19 فردا لطاقم السفينة وقتلوا فردا منهم وهو المهندس الأذربيجاني فرمان اسماعيلوف.

شاهتاختي مراسل أذرتاج