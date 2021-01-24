مكالمة هاتفية بين وزيري الخارجية الأذربيجاني والتركي بشأن هجوم قراصنة على سفينة تركيا

باكو، 24 يناير، أذرتاج

جرت مكالمة هاتفية في 24 يناير بين وزيري الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف والتركي مولود جاويش أوغلو.

أفادت أذرتاج عن بيان الخارجية أن مولودا جاويش أوغلو نقل تعازيه الى جيهون بايراموف في مقتل عضو طاقم السفينة الأذربيجاني جراء هجوم قراصنة على سفينة خاصة بتركيا.

وقال الوزير جاويش أوغلو إن عمليات البحث والانقاذ عن طاقم السفينة انطلقت.

ورفع الوزير بايراموف الشكر لنظيره متمنيا نجاح عمليات البحث والتحري عاجلا.

وقيل إن التدابير ذات الصلة تتخذ بالتنسيق من اجل احضار جثمان عضو طاقم السفينة الأذربيجاني الوطن.

واستنكر الوزيران بشدة اعامل القراصنة المنافية للقانون الدولي.