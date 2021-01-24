باكو، 24 يناير، أذرتاج قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا إن التدابير ذات الصلة تتخذ بالتنسيق من اجل احضار جثمان المهندس الأذربيجاني المقتول جراء اقتحام القراصنة على سفينة تركيا قبالة سواحل نيجيريا الليلة. وأوضحت عبد الله يفا أن الجثمان يحضر العاصمة ليبرويل بوساطة سفارة تركيا في الغابون ومن هنالك عبر اول رحلة للخطوط الجوية التركية اي في 26 يناير الى أذربيجان عن طريق تركيا.

AZERTAG.AZ : الخارجية: من المتوقع أن يجلى 26 يناير جثمان المهندس الأذربيجاني القتيل جراء هجوم القراصنة على سفينة تركيا في افريقيا

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