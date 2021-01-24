اختتام جولة "كأس فضولي" الثانية من سلسلة بطولة الشطرنج "قراباغ هي أذربيجان"

باكو، 24 يناير، أذرتاج

نظمت جولة "كأس فضولي" الثانية من سلسلة بطولة الشطرنج "قراباغ هي أذربيجان" من قبل موقع chess.az في 24 يناير.

أفادت أذرتاج أن بطولة "كأس فضولي" المنظمة على منصة Lichess.org شارك فيها 57 لاعبا من أذربيجان وتركيا وأوكرانيا.

وفاز بالجولة ممثل محافظة إيميشلي ائلنور مهدييف برصيد 10 نقاط وتبعه روان اوغوزوف برصيد 8 نقاط ممثل باكو وثالثا كوتاي ساكماك برصيد 6 نقاط من تركيا.

ويتصدر قائمة اللاعبين مهدييف الذي تغلب في كلتا الجولتين برصيد 20 نقطة ويشترك في المركزين الثاني والثالث روان اوغوزوف واورخان باقروف ممثلا باكو برصيد 8 نقاط.

تتألف سلسلة البطولة من 8 مسابقات ونهائي كبير. ويحمل كل مسابقة اسم مدننا المحررة من الاحتلال. ويحصل كل مشارك يحتل المراكز الستة الاولى في كل مسابقة على نقاط متزايدة تؤهلهم للنهائي الكبير. وفي نهاية السلسلة سوف يتأهل 10 مشاركين من العشرة الاولى حسب نقاطهم المجموعة على بطاقات التأهل للنهائي الكبير.

وتنظم المسابقات أيام الأحد وتنطلق الساعة 12.00 حسب توقيت باكو وتستمر 90 دقيقة وتمنح لكل مباراة 3 دقائق مع زيادة ثانيتين لكل خطوة.

وتنظم في 31 يناير بطولة "كأس زنكيلان" وفي 7 فبراير بطولة "كأس قبادلي" وفي 14 فبراير بطولة "كأس شوشا" وفي 21 فبراير بطولة "كأس أغدام" وفي 28 فبراير بطولة "كأس كلبجار" وفي 7 مارس بطولة "كأس لاتشين" وفي 14 مارس بطولة "النهائي الكبير "قراباغ هي أذربيجان"".

هذا وقد نظمت جولة "كأس جبرائيل" الاولى من السلسلة في 17 يناير.