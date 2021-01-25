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    بحث مسائل تصدير الطماطم من اذربيجان الى روسيا باكو، 25 يناير (أذرتاج) ستجرى غدا 26 يناير محادثات مع الوكالة الاذربيجانية للامن الغذائي بمبادرة من الجهاز الفدرالي الروسي للبيطرة والحجر النباتي.

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٣:٥‎٢]

    بحث مسائل تصدير الطماطم من اذربيجان الى روسيا باكو، 25 يناير (أذرتاج) ستجرى غدا 26 يناير محادثات مع الوكالة الاذربيجانية للامن الغذائي بمبادرة من الجهاز الفدرالي الروسي للبيطرة والحجر النباتي.

    افادت اذرتاج نقلا عن الجهاز الفدرالي ان الطرفين سيناقشان المسائل المتعلقة بتصدير الطماطم من اذربيجان الى روسيا.

     

    AZERTAG.AZ :بحث مسائل تصدير الطماطم من اذربيجان الى روسيا باكو، 25 يناير (أذرتاج) ستجرى غدا 26 يناير محادثات مع الوكالة الاذربيجانية للامن الغذائي بمبادرة من الجهاز الفدرالي الروسي للبيطرة والحجر النباتي.
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    بحث مسائل تصدير الطماطم من اذربيجان الى روسيا باكو، 25 يناير (أذرتاج) ستجرى غدا 26 يناير محادثات مع الوكالة الاذربيجانية للامن الغذائي بمبادرة من الجهاز الفدرالي الروسي للبيطرة والحجر النباتي.