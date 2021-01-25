اجتماع بين وزيري خارجية أذربيجان وإيران
AzerTAg.az
٢٥.٠١.٢٠٢١ [١٣:٢١]
باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)
يعقد حاليا الاجتماع بين وزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بايراموف ووزير خارجية جمهورية إيران الاسلامية محمد جواد ظريف.
أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات نشرت على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الاذربيجانية في تويتر.
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