محمد جواد ظريف: ايران تعرب عن سرورها لانتصار اذربيجان كدولة شقيقة وصديقة

باكو، 25 يناير (أذرتاج)

تعرب ايران عن ارتياحها لانتصار اذربيجان باعتبارها دولة شقيقة وصديقة وتسر من انها حررت اراضيها من الاحتلال.

افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف عند وصوله الى مطار حيدر علييف الدولي في 24 يناير. قال للصحفيين ان تحرير قره باغ سيضمن عودة آلاف الناس الى ديارهم.

لفت الوزير الى انه سيناقش في لقاءاته مع كبار المسئولين الاذربيجانيين مسائل الامن الاقليمي والتعاون والوضع الجديد في المنطقة. علاوة على ذلك، ستتركز اللقاءات على مناقشة الاعمال المنفذة في اطار ممر النقل الدولي "الشمال – الجنوب".

اشار محمد جواد ظريف الى انه سيزور في جولته الى المنطقة الى روسيا وارمينيا وجورجيا وتركيا بعد اذربيجان.