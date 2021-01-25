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    تسجيل 35 ألف عقد زواج في أذربيجان خلال العام الماضي

    ٢٥‎.٠١.٢٠٢١ [١٧:١٦]

    باكو، 25 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

    سجلت فروع ومكتبات تسجيل الأحوال المدنية خلال العام الماضي 35 ألفا و576 عقد زواج و11 ألفا و82 عقد طلاق ويشكل عدد عقود الزواج لكل 1000 نسمة 3.5 عقود زواج و1.5 طلاق.

    وفقا لبيان وزارة الداخلية ودائرة الهجرة الحكومية أن 1420 شخص وصل إلى أذربيجان للإقامة الدائمة وغادر 981 شخص إلى البلد.

    AZERTAG.AZ : تسجيل 35 ألف عقد زواج في أذربيجان خلال العام الماضي
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