البنك المركزي يحدد سعر الصرف الرسمي للعملة الوطنية مقابل الدولار لـ28 يناير
AzerTAg.az
٢٧.٠١.٢٠٢١ [١٧:٤٦]
باكو، 27 يناير / كانون الثاني، )أذرتاج(
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لسعر صرف العملة الوطنية المانات المحدد من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 28 يناير / كانون الثاني.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن البنك المركزي أن سعر صرف العملة الوطنية المانات مقابل الدولار الأمريكي محدد عند 1.7000 مانات لدولار أمريكي واحد ابتداء من يوم 28 يناير / كانون الثاني.
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