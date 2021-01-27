مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية الاذربيجاني والرئيس المشارك الفرنسي لمجموعة مينسك

باكو، 27 يناير / كانون الثاني، (أذرتاج)

جرت مكالمة هاتفية في 27 يناير بين وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف وستيفان فيسكونتي الرئيس المشارك الفرنسي لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية أن الجانبين تبادلان وجهات النظر بشأن الوضع الحالي في المنطقة وبما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات الثلاثية في 10 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021.

كما ناقش الطرفان خلال المحادثة القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.