جثمان المهندس الأذربيجاني القتيل جراء اقتحام القراصنة على سفينة موزارت في افريقيا يوصل الى الوطن

باكو، 27 يناير، أذرتاج

اوصل جثمان المهندس الأذربيجاني فرمان اسماعيلوف القتيل جراء اقتحام القراصنة على سفينة موزارت الخاصة بالشركة التركية قبيل سواحل نيجيريا الى باكو.

أفادت أذرتاج أن جثمان المهندس القتيل اسماعيلوف نقل الى العاصمة ليبرويل بوساطة سفارة تركيا في الغابون ثم على متن طائرة الخطوط الجوية التركية في اول رحلة الى تركيا ومنها الى أذربيجان.

قالت الناطقة باسم الخارجية الأذربيجانية ليلى عبد الله يفا في تصريح لها للصحافة إن الجانب الأذربيجاني اتخذ جميع التدابير الضرورية بالتنسيق مع الجانب التركي من اجل احضار جثمان المواطن القتيل البلد.