زيوت الورد واللاوندة من زاقاتالا صدرت الى الولايات المتحدة الامريكية وتركيا وليتوانيا

زاقاتالا، 27 يناير، أذرتاج

احد مجالات ذات الامكانات الكبيرة للتصدير بمحافظة زاقاتالا زراعة الزهور وأخذت مؤسسة انتاج زيوت الورد "أذ روز" بقرية أشاغي تالا بالمحافظة المشغلة في 2018م في الاسهام في استعادة شهرة زراعة الزهور في زاقاتالا.

أفادت أذرتاج أن المؤسسة تملك حاليا 145 هيكتار من مزارع ورد الدمشق و36 هيكتارا من زهور اللاوندة وهيكتارين من مزارع النعناع من اجمالي 212 هيكتار من مزارع الزهور الفاعلة في المحافظة.

وبلغ حصاد مزارع الورد 438 طن و290 كغ من الورد و66 طنا و955 كغ من اللاوندة و5 اطنان و900 كغ من بتلات النعناع عام 2020م. وانتجت المؤسسة خلال الموسم 121 ليتر من زيت الورد و1 طن من زيت اللاوندة و31 كغ من زيت النعناع.

وصدرت شركة AzRose خلال العام الماضي 2ر20 ليتر من زيت الورد و1250 كغ من زيت اللاوندة الى الولايات المتحدة الامريكية وتركيا وليتوانيا.