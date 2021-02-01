128 وفاة من كورونا في تركيا خلال يوم

أنقرة، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

على الرغم من الإجراءات المنهجية المتخذة ضد وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في تركيا، سجلت الزيادة اليومية في عدد الإصابات.

أفادت وكالة أذرتاج انه تم تسجيل 6 آلاف و562 مصاب بفيروس كورونا المستجد في تركيا خلال الساعات الـ24 الماضية. وارتفع عدد المصابين الإجمالي بكوفيد 19 إلى مليونين و477 الف و463 شخص.

وأجرت البلاد 136 ألف و418 اختبارا للكشف عن الفيروس، ليبلغ الإجمالي 6 آلاف و562 شخص.

وبحسب المعطيات، تم تسجيل 128 وفاة بكورونا، لتصل الحصيلة 25 ألفا و993.