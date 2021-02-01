أبشيرون، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج) شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا في حفل افتتاح عدد من المنشآت الاجتماعية في حي أبشيرون وفضلا عن حديقة على شكل الغابة في حي ياسامال. افادت وكالة أذرتاج ان رئيس الدولة والسيدة الاولى زارا تمثال الزعيم الوطني حيدر علييف في مدينة خيردالان ووضعا باقات الزهور أمام تمثاله.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران افتتاح عدد من المنشآت الاجتماعية في حي أبشيرون وحديقة على شكل الغابة في حي ياسامال

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