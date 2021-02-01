الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان

باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا اليوم الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان بحي أبشيرون.

أفادت وكالة أذرتاج انه وفقا للمرسوم الذي وقّعه الرئيس في يناير 2019، تم تجديد مبنى هذه المؤسسة التعليمية المكونة من 1176 مقعد. كما تم تجديد المبنى الذي يضم 1200 مقعد وفصول دراسية حديثة ومعلومات وتدريب عسكري وتدريب عمالي وفصول للتحضير لمرحلة ما قبل المدرسة.

وتم تزويد المدرسة فصول علم "ستيم" والتكنولوجيا والهندسة والفن وغرفة الرياضيات والمختبرات وقاعة التجميع والميدان الرياضي المفتوح.