  • الرئيسية
    • / أخبار رسمية

    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان

    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١٨:٢٠]

    باكو، 1 فبراير / شباط، (أذرتاج)

    تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الاولى مهربان علييفا اليوم الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان بحي أبشيرون.

    أفادت وكالة أذرتاج انه وفقا للمرسوم الذي وقّعه الرئيس في يناير 2019، تم تجديد مبنى هذه المؤسسة التعليمية المكونة من 1176 مقعد. كما تم تجديد المبنى الذي يضم 1200 مقعد وفصول دراسية حديثة ومعلومات وتدريب عسكري وتدريب عمالي وفصول للتحضير لمرحلة ما قبل المدرسة.

    وتم تزويد المدرسة فصول علم "ستيم" والتكنولوجيا والهندسة والفن وغرفة الرياضيات والمختبرات وقاعة التجميع والميدان الرياضي المفتوح.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
    المزيد...
    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [٢١:١٠]
    تشغيل المبنى الجديدة لمستشفى محافظة أبشرون المركزية
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا الافتتاح
    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٠٥‎]
    الرئيس علييف يشارك في تدشين محطتي "خيردالان" الفرعيتين للطاقة الكهربائية بمحافظة أبشرون
    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [١٧:١٨]
    الرئيس إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا يحضران افتتاح عدد من المنشآت الاجتماعية في حي أبشيرون وحديقة على شكل الغابة في حي ياسامال
    ٣٠.٠١.٢٠٢١ [١٩:٠٠]
    الرئيس الأذربيجاني يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي
    الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان الرئيس إلهام علييف وقرينته مهربان علييفا يتفقدان الظروف المهيأة لدى المدرسة الثانوية رقم 3 في مدينة خيردالان