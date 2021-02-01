الرئيس علييف يشارك في تدشين محطتي "خيردالان" الفرعيتين للطاقة الكهربائية بمحافظة أبشرون
AzerTAg.az
٠١.٠٢.٢٠٢١ [٢١:٠٥]
باكو، 1 فبراير، أذرتاج
شارك الرئيس إلهام علييف في 1 فبراير اليوم في افتتاح محطتي "خيردالان" الفرعية للطاقة الكهربائية 110/35/10 كليو فولت الجديدة وكذلك 220/110/10 كيلوفولت المعاد إنشاؤها بعاصمة محافظة أبشرون.
أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة تفقد الظروف المهيأة لدى محطة "خيردالان" الفرعية.
وقيل إن محطة "خيردالان" الفرعية اعيد إنشاؤها بسبب انتهاء مدة صلاحياتها.
ثم شغل الرئيس إلهام علييف محطة "خيردالان" الفرعية بطاقة 110/35/10 كيلو فولت جديدة الانشاء عن طريق نظام التحكم سكادا عن بعد.
وأحيط رئيس الدولة علما باستكمال المرحلة الاولى لمشروع سكادا الجديد.
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