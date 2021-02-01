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    أخبار رسمية


    تشغيل المبنى الجديدة لمستشفى محافظة أبشرون المركزية
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا الافتتاح

    ٠١.٠٢.٢٠٢١ [٢١:١٠]

    أبشرون، 1 فبراير، أذرتاج

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا في 1 فبراير اليوم في حفل افتتاح مبنى جديدة الانشاء لمستشفى محافظة أبشرون المركزية.

    أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا تعرفا الى الظروف المهيأة في المستشفى.

    وزودت المؤسسة الطبية ذات 150 سرير المشيد بمرسوم الرئيس الأذربيجاني بجميع المستلزمات والأجهزة الطبية وفيها جميع القطع الطبية والمختبرات ويخطط نقل المستشفى المركزية وعيادة محافظة ابشرون وعيادة الاطفال لمحافظة ابشرون وقسم الاسعاف لدى مستشفى محافظة ابشرون المركزية الى هذه المبنى.

    وبعد جولة تفقدية في المؤسسة الطبية الجديدة أدلى الرئيس إلهام علييف بحديث صحفي للقناة الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :تشغيل المبنى الجديدة لمستشفى محافظة أبشرون المركزية
    الرئيس إلهام علييف والسيدة الاولى مهربان علييفا حضرا الافتتاح
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