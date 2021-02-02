الرئيس علييف: التصريحات التعسفية غير مقبولة ويجب ايقافها

باكو، 2 فبراير، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف إن عددا كثيرا من القرارات المهمة صدرت عني بشأن اعادة بناء وتأهيل الاراضي المحررة وأسسنا مقرا خاصا ويرأس المقر رئيس الديوان الرئاسي وقد قلتُ إن جميع المقترحات وجميع المبادرات يجب أن ترسل الى المقر.

أفادت أذرتاج عن الرئيس علييف قوله في حديث صحفي أدلى به للقناة الأذربيجانية وهو يتحدث عن تصريح رئيس البنك المركزي بافتتاح مندوبية البنك المركزي في شوشا إن هذا تعسف صريح:

" ويجب تشاور مع القيادة بالضرورة قبل الادلاء بمثل هذا التصريح."

واكد الرئيس علييف "إننا لا يجوز أن نعيد بناء وتأهيل تلك الاراضي على ارادات كيفية ويقوم احد يريد فتح مندوبية والاخر يود يفتح مؤسسة اخرى لا تذكر. هذا غير مقبول ولا سماح لذلك. ومن غير المقبول نهائيا أن يقوم أناس بالادلاء بتصاريح من اجل كسب شعبية رخيصة او تأسيس مكتب لنفسه او شعبة اخرى ويجب ايقاف ذلك نهائيا."